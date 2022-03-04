Опрос: 47% немцев выступили за введение обязательного призыва в армию

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Чуть менее половины жителей Германии на фоне событий на Украине высказались за введение обязательного воинского призыва. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные опроса, проведенного социологической службой Kantar по заказу издания Focus.

В опросе, проводившемся с 1 по 2 марта, приняли участие 1 000 человек. По его данным, 47% респондентов выступили за введение в стране обязательного призыва в армию. При этом 34% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 19% жителей ФРГ отказались предоставлять какую-либо информацию по этому вопросу.

Обязательный воинский призыв в Германии был отменен с июля 2011 года, после чего произошел переход Бундесвера на профессиональную армию.

Однако на фоне событий на Украине в Германии возобновились дискуссии относительно необходимости введения обязательного призыва в армию. Ряд политиков полагает, что подобный шаг в текущих условиях необходим, другие выступают против.

Так, 27 февраля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в эфире телеканала ARD заявила, что не считает необходимым вводить сейчас в стране обязательный воинский призыв. Это, по ее словам, "было бы большой реформой, нужно было бы прояснить многие правовые вопросы". Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) Эберхард Цорн также выступил против введения обязательного призыва в армию.