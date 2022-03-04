В Киргизии задержали гражданина Турции, подозреваемого в убийстве журналиста

БИШКЕК, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД Киргизии задержали гражданина Турции, находившегося в розыске за убийство журналиста в 2007 году. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства.

"В ходе операции по противодействию незаконной миграции сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД была получена информация об использовании неким гражданином Турции поддельных документов. В результате специальных действий оперативниками на территории столицы задержан гражданин Турции 1984 года рождения", - говорится в сообщении. Его имя и фамилию в интересах следствия пока не называют.

По данным МВД, в ходе проверки выяснилось, что задержанный объявлен в розыск в Турции. Там его обвиняют "в причастности к убийству журналиста Гранта Динка в январе 2007 года", а также в совершении ряда других тяжких преступлений, включая "причастность к организованной преступности и незаконному хранению огнестрельного оружия".

На территории Киргизии подозреваемый пользовался поддельным паспортом и поддельным водительским удостоверением.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики" и статье "Подделка документов" Уголовного кодекса. Подозреваемый заключен под стражу", - подчеркивается в сообщении.