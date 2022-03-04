В ДНР сообщили, что украинская армия обстреляла Докучаевск из РСЗО "Град"

ДОНЕЦК, 4 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" город Докучаевск. Об этом в пятницу сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что обстрел произошел в 08:00. Также для обстрела Докучаевска украинские силовики применили минометы калибра 120 мм, выпущено 14 мин.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинской территории. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.