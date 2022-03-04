Жапаров: судебную систему Киргизии невозможно обновить без радикальных перемен

БИШКЕК, 4 марта. /ТАСС/. Реформировать судебную систему Киргизии без использования радикальных мер невозможно. Об этом заявил в пятницу в Бишкеке на съезде судей президент республики Садыр Жапаров.

"Сколько бы хороших законов не было принято, какие бы ни были созданы хорошие условия для работы судей, а они в полной мере обеспечены материальным обеспечением, если судебная система не будет обновлена и очищена, ее будет трудно изменить, если не стремиться к радикальным переменам", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что деятельность судей "крайне сложна и ответственна". "Судьи постоянно сталкиваются с конфликтами, спорами, а также трагическими случаями, и не все могут справиться с подобным стрессом и нагрузками. Тем не менее это ваш выбор. Этот трудный и в то же время почетный жизненный путь вы выбрали сами", - обратился к участникам съезда глава государства.

Президент напомнил, что недавно в стране сменилось руководство Конституционного и Верховного судов.

"Конечно, бывшие председатели поработали неплохо. Хорошо работали. В данном случае мы надеемся, что реформы будут осуществляться быстрее, если они (председатели судов - прим. ТАСС) будут меняться каждые три-пять лет", - подчеркнул он.