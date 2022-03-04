{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Президентские выборы в Туркмении

Казахстан направит наблюдателей на выборы президента Туркмении

В наблюдении примут участие четыре представителя Казахстана

НУР-СУЛТАН, 4 марта. /ТАСС/. Центризбирком Казахстана утвердил кандидатуры наблюдателей в составе миссий СНГ и ШОС на выборах президента Туркмении. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЦИК Казахстана.

"Постановлением Центральной избирательной комиссии были утверждены кандидатуры наблюдателей от Республики Казахстан, направляемые для участия в наблюдении за внеочередными выборами президента Туркменистана. В наблюдении за выборами в Туркменистане примут участие четыре представителя Республики Казахстан в составах миссий наблюдателей от СНГ, ШОС", - говорится в сообщении.

11 февраля действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил, что принял "непростое решение". На следующий день Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила, что на 12 марта назначены внеочередные президентские выборы. 14 февраля в стране стартовала избирательная кампания. Первым кандидатом на пост главы государства от правящей демократической партии был зарегистрирован сын действующего президента Сердар Бердымухамедов.

Теги
КазахстанТуркменияПрезидентские выборы в Туркмении
Норвегия замораживает сотрудничество с Россией в сфере науки и образования
Читать полностью