Казахстан направит наблюдателей на выборы президента Туркмении

НУР-СУЛТАН, 4 марта. /ТАСС/. Центризбирком Казахстана утвердил кандидатуры наблюдателей в составе миссий СНГ и ШОС на выборах президента Туркмении. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЦИК Казахстана.

"Постановлением Центральной избирательной комиссии были утверждены кандидатуры наблюдателей от Республики Казахстан, направляемые для участия в наблюдении за внеочередными выборами президента Туркменистана. В наблюдении за выборами в Туркменистане примут участие четыре представителя Республики Казахстан в составах миссий наблюдателей от СНГ, ШОС", - говорится в сообщении.

11 февраля действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил, что принял "непростое решение". На следующий день Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила, что на 12 марта назначены внеочередные президентские выборы. 14 февраля в стране стартовала избирательная кампания. Первым кандидатом на пост главы государства от правящей демократической партии был зарегистрирован сын действующего президента Сердар Бердымухамедов.