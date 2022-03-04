Власти Кипра пообещали оказать полное содействие в решении вопросов российских туристов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Кипр с теплом относится к российским туристам, в стране окажут полное содействие в решении их вопросов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма по итогам телефонного разговора главы ведомства Зарины Догузовой с министром туризма Кипра Саввасом Пердиосом.

"Саввас Пердиос в свою очередь отметил, что Кипр с теплом относится к российским туристам, и пообещал оказать полное содействие в решении вопросов наших туристов в стране", - говорится в сообщении.

В ходе разговора стороны обсудили ситуацию с российскими туристами в условиях закрытия воздушного пространства рядом европейских стран. На Кипре еще остаются туристы из России, в этой связи глава российского ведомства попросила своего кипрского коллегу о максимальном содействии в вопросе обеспечения безопасного и комфортного пребывания россиян на Кипре до их возвращения домой.

Догузова напомнила, что очередной специальный рейс "Аэрофлота" из Ларнаки в Москву запланирован на сегодня. Стороны договорились быть на постоянной связи и оперативно информировать друг друга обо всех изменениях.