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В Буркина-Фасо назначили премьер-министра переходного правительства

Военные подняли мятеж в Буркина-Фасо 23 января и через сутки захватили власть

ПРЕТОРИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба назначил главой переходного правительства страны Альбера Уэдраого. Об этом сообщила в пятницу южноафриканская радиостанция SABC.

Соответствующий указ был подписан главой государства 3 марта, отмечает она. Уэдраого является специалистом в области экономики и инвестиций и с 2007 года возглавлял консалтинговую фирму. Новому премьеру 53 года.

Военные подняли мятеж в Буркина-Фасо 23 января 2022 года и через сутки захватили власть. Они объявили об отстранении президента страны Рока Марка Кристиана Каборе, приостановке действия конституции, роспуске правительства и парламента. Лидер захвативших власть военных подполковник Дамиба был объявлен Конституционным советом Буркина-Фасо президентом и принял 16 февраля присягу в качестве главы государства.

Теги
Буркина-ФасоДамиба, Поль-Анри Сандаого
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