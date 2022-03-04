Telegraph: Елизавета II сделала крупное пожертвование в фонд помощи украинским беженцам

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II сделала "щедрое частное" пожертвование в фонд помощи украинским беженцам, созданный Комитетом по чрезвычайным ситуациям (DEC). Об этом сообщает в пятницу газета The Daily Telegraph .

Комитет, объединяющий 15 благотворительных организаций, обратился в четверг с призывом жертвовать денежные средства для оказания экстренной помощи тем, кто покинул дома на Украине после начала спецоперации РФ. Собранные деньги направляются организациям для предоставления украинским беженцам в Молдавии, Румынии, Венгрии, Словакии и Польше еды, воды и крова.

Букингемский дворец не объявил о пожертвовании и отказался назвать сумму взноса королевы, однако DEC публично поблагодарил королеву за ее щедрость в "продолжении поддержки" его работы.

Частное пожертвование внесли также герцог и герцогиня Кембриджские. Эти взносы королевской семьи призваны, как отмечает издание, "продемонстрировать ее поддержку и солидарность с Украиной".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.