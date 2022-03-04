Казахстан и Турция обсудили увеличение числа регулярных авиарейсов

НУР-СУЛТАН, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и вице-президент Турции Фуат Октай провели в Нур-Султане XII заседание казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили взаимодействие в сфере транспорта, в том числе увеличение числа регулярных авиарейсов, сообщила в пятницу пресс-служба главы правительства Казахстана.

"В ходе заседания стороны обсудили обширный спектр вопросов развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия в транзитно-транспортной области, в сферах промышленности, туризма, геологии, здравоохранения и агропромышленного комплекса. Также внимание было уделено необходимости расширения географии авиалиний между двумя странами и увеличению количества регулярных рейсов", - говорится в сообщении.

Турция является одним из приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами вырос на 33% и превысил $4,1 млрд. "Премьер-министр Казахстана подчеркнул стратегический характер казахстанско-турецкого партнерства, отметив, что экспорт из Казахстана в Турцию за 2021 год вырос на 39% и составил около $3 млрд, импорт в Казахстан из Турции за 2021 год вырос на 20,5% и составил $1,1 млрд", - уточнили в пресс-службе.

Отмечено, что турецкий бизнес реализует в Казахстане проекты на общую сумму $5,5 млрд. "В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что Турецкая Республика готова и дальше укреплять двустороннее сотрудничество с Казахстаном по всем направлениям, что будет способствовать развитию взаимовыгодного партнерства", - проинформировали в пресс-службе.