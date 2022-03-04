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Более 670 тыс. беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля

Президент Польши Анджей Дуда назвал сложившееся в республике положение гуманитарным кризисом

ВАРШАВА, 4 марта. /ТАСС/. Свыше 670 тыс. беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции на Украине. Об этом сообщила в пятницу в Twitter пограничная охрана республики.

"С 24 февраля с Украины в Польшу приехали 672,5 тыс. человек", - информировала служба. За четверг, 3 марта, в республику прибыли 99,2 тыс. человек. В пятницу до 07:00 (09:00 мск) - 25,2 тыс.
Президент Польши Анджей Дуда назвал сложившееся в республике положение гуманитарным кризисом. Как подчеркивают польские власти, помощь оказывается всем приезжающим в Польшу беженцам вне зависимости от национальной принадлежности.

Многие прибывающие в Польшу с Украины пользуются услугами специальных пунктов приема беженцев, которые организовывают их размещение в разных регионах страны. Таких пунктов в республике создано 27. Других встречают родные и близкие. В Польше организован сбор материальной помощи для беженцев.

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УкраинаПольшаДуда, Анджей
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