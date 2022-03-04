В СЦКК заявили, что обстрелы ВСУ не повредили ни один военный объект ДНР за 15 дней

ДОНЕЦК, 4 марта. /ТАСС/. Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за две недели не повредили ни одного военного объекта на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Весь урон нанесен домам мирных жителей и инфраструктурным объектам, сообщил в интервью ТАСС руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"За те 15 дней, что артиллерия ВСУ активно бьет по городам и населенным пунктам республики, ни одного военного объекта не было повреждено. Весь огонь идет по инфраструктуре, жилым домам, больницам, детским садам, школам, а не по военным", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тактика артиллерии ВСУ с момента начала конфликта изменилась не в лучшую сторону. "В 2014 году по мирным жителям били нацбаты - "Азов", "Айдар", "Правый сектор" (запрещены в РФ - прим. ТАСС), а войска били по военным объектам. А сейчас и ВСУ бьют только по гражданским объектам - инфраструктуре и жилым домам. Пытаются нарушить электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение", - отметил он.

Уже больше недели в ряде районов Донецка и нескольких населенных пунктах полностью отсутствует водоснабжение: из-за обстрелов повреждено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, продолжил представитель ДНР. "Вода со станции поступала не только на наши территории, но и на территории, временно контролируемые ВСУ, - в Авдеевку, Красногоровку. Их не заботит, что во время эпидемии даже в тех городах, которые они считают "своими", происходит гуманитарная катастрофа. Мы пытались добиться гуманитарного коридора для проведения ремонта станции, в том числе при содействии международных миссий, так как понимаем, что страдает в первую очередь мирное население. Однако украинская сторона полностью устранилась", - уточнил Якубов.

Руководитель представительства ДНР в СЦКК добавил, что с началом проведения военной спецоперации количество обстрелов на донецком, горловском и мариупольском направлениях многократно выросло. "В то же время наша артиллерия постоянно работает в режиме контрбатарейной борьбы. Идет активное подавление и уничтожение техники, огневых позиций. Поэтому интенсивность обстрелов спадает. Как только ВСУ выезжают на огневые точки, чтобы совершить преступление, они уже могут попасть под прицел нашей артиллерии и быть подавленными в короткое время", - пояснил он.

При этом Якубов призывает жителей ДНР сохранять бдительность и осторожность. "У любого воинского формирования, законного или незаконного, по искусству стратегии и тактики всегда есть резервы. Украинский режим - террористический, и он, как загнанная в угол собака, способен на самые неожиданные действия. Поэтому призываю жителей сейчас быть предельно внимательными и настороже", - сказал он.