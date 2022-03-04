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Санкции в отношении России

Премьер-министр Венгрии: экономика страны вскоре пострадает от санкций ЕС против России

Как отметил Виктор Орбан, они являются "обоюдоострым оружием"

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерская экономика пострадает в краткосрочной перспективе из-за введенных Евросоюзом санкций в отношении России. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"У санкций есть своя цена, поскольку это обоюдоострое оружие, и мы заплатим эту цену в краткосрочной перспективе", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
РоссияВенгрияСанкции в отношении России
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