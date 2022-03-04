В ДНР заявили, что ВСУ при отступлении бомбят оставленные населенные пункты

ДОНЕЦК, 4 марта. /ТАСС/. Количество выявленных преступлений Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике выросло в разы, поскольку при отступлении с освобожденных территорий они бомбят дома мирных граждан. Об этом сообщил ТАСС руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"На освобожденных территориях мы работаем также, как и на территории республики. Фиксируем, документируем, обобщаем и передаем данные о преступлениях в отношении мирного населения для возбуждения уголовных дел в отношении украинского режима в Генпрокуратуру ДНР, которая в том числе передает материалы в Следственный комитет РФ. Единственное, что изменилось: объемы работы выросли в разы, военных преступлений масса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это связано с тем, что отступающие украинские подразделения наносят минометные и артиллерийские удары по освобожденным населенным пунктам.

"К сожалению, они взяли это за практику. Больше всего из населенных пунктов, где мы уже отработали, пострадала Новоигнатовка. Отходя, нацисты попытались исполнить свое обещание - "будет либо украинским, либо безлюдным" и обстреляли поселок из РСЗО "Град". В одном из домов снаряд попал в подвал, где находились люди, которые так и не дождались освобождения - выжить было невозможно. Мы извлекли тела мамы с дочкой и передали родственникам для похорон. Большое количество жилых домов гражданского населения разрушено или повреждено", - рассказал Якубов.

Руководитель представительства считает, что количество выявленных преступлений ВСУ будет расти по мере проверки остальных освобождаемых населенных пунктов. Он добавил, что также поступают данные об использовании нацбатальонами "Азов" и "Айдар" мирных жителей в качестве живого щита.

"Мы пытаемся сформировать и наладить гуманитарные коридоры в Мариуполе, но нацисты-"азовцы", которые засели там, запрещают и не дают мирным жителям выехать. Есть живые свидетельства, снятые самими "азовцами", когда они располагаются в школах, выставляют боевую технику на территории детских садов, что запрещено международными конвенциями и всеми человеческими законами. Они этим всем пренебрегают и работают не по-человечески, подвергая жизнь гражданского населения опасности", - резюмировал Якубов.