В ДНР заявили, что Киев использует иностранное вооружение для атак против мирных жителей

ДОНЕЦК, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют оружие иностранного производства при обстрелах мирного населения. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Мы неоднократно фиксировали применение 60-миллиметровых минометов иностранного производства против мирного населения, их не было на вооружении ни Украины, ни СССР. Это поставляется из-за границы. Также нам известны факты поставок артиллерийских боеприпасов из стран, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора, а сейчас входят в НАТО. Весь этот смертоносный груз направляется украинской артиллерией по домам мирных жителей, инфраструктуре городов, школам, больницам, детским садам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Украина использует широкий спектр вооружений при обстрелах мирных населенных пунктов. "Автоматический гранатомет АГС-17, 82-миллиметровые минометы и 120-миллиметровые минометы, артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм. Неоднократно мы фиксировали применение тактических ракет "Точка-У". Благо работает система ПВО и ракеты не достигают своей цели и повреждения наносятся только обломками и частями ракет", - пояснил Якубов.

Руководитель представительства добавил, что работа систем ПВО, а также радиоэлектронной борьбы позволила существенно снизить использование беспилотников над территорией республики.