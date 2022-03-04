СМИ: в Чехии с начала военных действий на Украине зарегистрировали более 33 тыс. беженцев

ПРАГА, 4 марта. /ТАСС/. Более 33 тыс. беженцев с Украины, спасающихся от военных действий в этой стране, зарегистрировали с момента их начала на получение убежища в Чехии. Со ссылкой на полицию республики об этом сообщило в пятницу информационное агентство CTK .

Только в четверг в полиции зарегистрировались 8 400 беженцев с Украины. В Чехии с пятницы введен режим чрезвычайной ситуации из-за резкого увеличения числа беженцев из этой страны.

Более серьезная ситуация с беженцами наблюдается в соседней Словакии. В эту республику, граничащую на востоке с Украиной, в последние дни прибыли более 90 тыс. жителей Украины.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.