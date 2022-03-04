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В Белоруссии возбудили новое уголовное дело против Тихановской

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против экс-кандидата в президенты и представителя оппозиции Светланы Тихановской в связи с размещенным ей в соцсетях видеороликом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении Тихановской С. Г. <...> Установлено, что подозреваемая, действуя с иными неустановленными лицами, не позднее 2 марта 2022 года записала и разместила на площадках видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram видеоролик с публичными призывами к совершению акта терроризма и диверсии, измене государству, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

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