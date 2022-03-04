МИД КНР: США пытаются переложить ответственность за украинский кризис на Китай

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. США используют украинский кризис для дискредитации и клеветы в адрес Китая, пытаясь таким образом снять с себя ответственность за ситуацию. Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В последнее время американская сторона распространяла ложную информацию, использовала украинский вопрос для клеветы и дискредитации Китая. Такой способ снятия с себя ответственности и фабрикации лжи является лицемерным и подлым", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что США обвиняют Китай в бездействии по украинскому вопросу.

"Распространение ложной информации не сможет скрыть ответственности самих Соединенных Штатов, напротив, поможет разоблачить истинное намерение США воспользоваться кризисом для личной выгоды", - указал он.

"США заявляют о приверженности мирному разрешению кризиса, однако, помимо предоставления военной помощи и усиления военного запугивания, какие действия предприняли США для содействия миру?" - продолжил Ван Вэньбинь.

Как указал представитель МИД, Китай приветствует все дипломатические усилия, которые будут содействовать политическому урегулированию украинского вопроса, поддерживает РФ и Украину в их стремлении путем диалога и переговоров найти политическое решение, которое будет учитывать законные озабоченности обеих сторон и содействовать обеспечению долгосрочной стабильности в Европе. "Мы продолжим играть конструктивную роль в поисках и достижении мира", - резюмировал он.

Президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.