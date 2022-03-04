Финляндия примет участие в учениях НАТО Cold Response - 2022

ХЕЛЬСИНКИ, 4 марта. /ТАСС/. Финляндия примет участие в ежегодных учениях НАТО Cold Response, которые пройдут на севере Норвегии в марте-апреле 2022 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба финских сухопутных сил.

"Вооруженные силы Финляндии 18 марта - 2 апреля примут участие в проводимых Вооруженными силами Норвегии учениях Cold Response - 2022. Участие в маневрах помогает развитию национальных оборонных возможностей, двустороннего сотрудничества с Норвегией и оборонного сотрудничества со Швецией", - говорится в сообщении.

От Финляндии на учения отправятся 680 военных. В последний раз страна была их участником в 2016 году.

В полярных учениях примут участие порядка 30 тыс. военных из 28 государств и авианосец США. 13 января оперативное командование Вооруженных сил Норвегии уведомило командование Северного флота РФ о проведении учений Cold Response, которые начнутся 14 марта.

Как сообщила норвежская сторона, многонациональные учения Cold Response - 2022 будут проводиться в несколько этапов. Некоторые из них пройдут в Норвежском море, а также на территории северной и центральной частей Норвегии.