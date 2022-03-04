В Сербии заявили, что членство Косова в НАТО грозит военным конфликтом

БЕЛГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что членство самопровозглашенной республики Косово в НАТО грозит Сербии вооруженным противостоянием. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе, размещенном на сайте МВД Сербии.

"Членство так называемого Косова в НАТО - это угроза Сербии вооруженным противостоянием и ничем иным. Передача так называемого Косова под эгиду военного союза означает аннулирование резолюции Совета Безопасности ООН 1244, отмену Кумановского соглашения и всех гарантий, данных ООН, а также обязанность всех государств НАТО защищать территориальную целостность нового члена в соответствии с пятой статьей устава альянса", - сказал Вулин, комментируя просьбу премьер-министра Косова Альбина Курти принять самопровозглашенное образование в НАТО.

Глава МВД Сербии отметил, что в таком случае власти Косова, совершая нападения на проживающих на территории самопровозглашенной республики этнических сербов, могут втянуть в конфликт с НАТО Сербию, которая выступит в защиту жителей. Он добавил, что членство Косова в НАТО - это нарушение процедуры принятия в альянс и давление на Сербию и ее президента Александара Вучича.

По словам Вулина, Косово не является государством, не имеет военного потенциала и представляет собой политическую проблему по меньшей мере для четырех стран НАТО.