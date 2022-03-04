МИД Литвы призвал Совбез ООН установить зоны безопасности в районе АЭС на Украине

ВИЛЬНЮС, 4 марта. /ТАСС/. Литва призвала Совбез ООН установить зоны безопасности вокруг атомных электростанций на Украине. Об этом в пятницу на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Совет Безопасности ООН может доказать, что его функционирование все еще имеет смысл, незамедлительно установив зоны безопасности в районе украинских АЭС", - говорится в тексте.

Глава МИД также считает необходимым наметить гуманитарные коридоры для гражданского населения, намеревающегося покинуть районы военных действий. "Надо установить гуманитарные коридоры для людей, бегущих от войны", - написал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.