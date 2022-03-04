СМИ: посольство Украины в Брюсселе координирует отправку западных наемников на Украину

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Посольство Украины в Брюсселе координирует отправку западных наемников на Украину, желающих воевать с Россией. Об этом в четверг вечером сообщило интернет-издание EUobserver со ссылкой на украинское диппредставительство.

По его данным, первая группа из семи мужчин уже выехала из Брюсселя к польско-украинской границе, чтобы присоединиться к Интернациональному легиону территориальной обороны. Еще 18 человек должны последовать за ними в ближайшие дни, отметили в посольстве.

Всего в украинское дипломатическое представительство к настоящему моменту поступило 70 запросов о присоединении к легиону. Как отмечает издание, "вместе с бельгийскими гражданами заявки подали добровольцы из Бразилии, Франции, Грузии, Италии, Латвии, Люксембурга, Марокко и Швеции, некоторые из которых ранее имели опыт участия в боевых действиях".

Издание со ссылкой на МИД Бельгии подчеркивает, что "предоставленная добровольцам возможность путешествовать никоим образом не может быть истолкована как нарушение обещания НАТО держаться подальше от боевых действий". "Мы просили людей не ехать, - приводит издание слова представителя бельгийского МИД. - Наш совет ясен: не посещайте Украину с какой-либо целью или по какой-либо причине из-за обстановки в плане безопасности".

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании в стране Интернационального легиона территориальной обороны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.