Партия социалистов Молдавии: заявка на вступление в ЕС может дестабилизировать ситуацию

КИШИНЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Крупнейшая в Молдавии оппозиционная партия - Партия социалистов Молдавии - считает, что спешка с подачей заявки на вступление республики в Евросоюз может дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране.

"Эта сугубо политическая, партийная инициатива власти может дестабилизировать ситуацию в стране и расколоть общество по политическому фактору. Принятие столь серьезных решений о векторе развития страны без консенсуса между обоими берегами Днестра может привести к окончательной потере важнейшего региона Молдавии - Приднестровья", - говорится в заявлении, которое в пятницу на брифинге зачитал исполнительный секретарь партии Влад Батрынча.

В тексте указано, что для выбора пути, который подразумевает ограничение суверенитета и новые обязательства, необходим национальный консенсус и референдум. В партии обратили внимание, что так делали почти все страны ЕС.

"Партия социалистов неоднократно заявляла, что суверенитет является для нас фундаментальной ценностью. Молдавия должна избрать и пройти путь своего исторического выбора, а не рассматриваться "пакетно" в контексте региональных потрясений и конъюнктуры", - отметил он.

Власти Молдавии приняли такое решение после аналогичных запросов в ЕС со стороны Грузии и Украины. "Нужно срочно действовать, когда этого требуют обстоятельства", - объяснила тогда президент Молдавии Майя Санду. На этой неделе Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны - кандидата на вступление в ЕС.

Молдавия подписала Соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, взяв на себя ряд обязательств. В частности, Кишинев должен привести местные законы к стандартам ЕС, согласовывать внешнюю политику. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли.