Власти Испании заявили об ущербе для текстильной отрасли страны из-за санкций против РФ

МАДРИД, 4 марта. /ТАСС/. Испанская текстильная промышленность является одним из наиболее затронутых секторов в королевстве из-за санкций, введенных ЕС против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в пятницу министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото в интервью телекомпании Television Espanola .

"Для нас [доля] внешней торговли в России, а также на Украине небольшая, - отметила глава ведомства. - В этом контексте неопределенности мы, пожалуй, одна из наименее пострадавших стран ЕС".

"В случае с РФ текстильный сектор является одним из наиболее пострадавших, потому что у него есть крупные заводы наших компаний в России", - уточнила Марото. По ее словам, чем дольше продлится конфликт вокруг Украины, тем большее влияние будет оказано на испанскую экономику.