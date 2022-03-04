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Санкции в отношении России

Власти Испании заявили об ущербе для текстильной отрасли страны из-за санкций против РФ

Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото рассказала, что в России расположены крупные заводы компаний с Пиренейского полуострова

МАДРИД, 4 марта. /ТАСС/. Испанская текстильная промышленность является одним из наиболее затронутых секторов в королевстве из-за санкций, введенных ЕС против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в пятницу министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото в интервью телекомпании Television Espanola.

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"Для нас [доля] внешней торговли в России, а также на Украине небольшая, - отметила глава ведомства. - В этом контексте неопределенности мы, пожалуй, одна из наименее пострадавших стран ЕС".

"В случае с РФ текстильный сектор является одним из наиболее пострадавших, потому что у него есть крупные заводы наших компаний в России", - уточнила Марото. По ее словам, чем дольше продлится конфликт вокруг Украины, тем большее влияние будет оказано на испанскую экономику.

Теги
ИспанияРоссияСанкции в отношении России
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