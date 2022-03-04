Лукашенко заявил, что белорусы, если придется, будут бороться и умирать на своей земле

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Белорусы, если придется, будут биться, бороться и умирать на своей земле. Об этом заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума.

"Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придется, не дай бог", - подчеркнул Лукашенко.

По словам президента, белорусские граждане должны защитить свое государство, и это будет вкладом в безопасность континента и планеты в целом. "Я знаю, что такое наши дети, поэтому у меня нет никакой необходимости и желания посылать их куда-то на какую-то войну. Тем более, еще раз повторяю, куда нас совсем не зовут и не просят, - сказал Лукашенко. - Мы должны защитить свою землю, свое государство. И это будет нашим вкладом в безопасность нашего континента, а может быть, сегодня и планеты в целом".

Лукашенко отметил, что конфликт на Украине "сегодня начался - завтра закончится, каким бы он тяжелым ни был". "А вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, это надолго", - сказал он. При этом президент добавил, что именно Запад толкает Белоруссию "в войну в Украине".