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Военная операция на Украине

На Украине утверждают, что Россия на переговорах ставила вопрос о неразмещении вооружения

По словам главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, речь шла о недопущении размещения на Украине отдельных видов наступательного вооружения

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Украинская сторона утверждает, что на переговорах Россия поднимала вопрос о неразмещении на Украине отдельных видов наступательного вооружения.

"Речь шла о недопущении размещения на Украине отдельных видов наступательного вооружения", - сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в пятницу в эфире телеканала "Украина-24".

В четверг в Белоруссии завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский назвал достигнутые с украинской стороной по их итогам соглашения существенным прогрессом. В частности, Москве и Киеву удалось договориться о гуманитарных коридорах для населения. Ожидается, что третий раунд диалога пройдет в ближайшие дни.

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