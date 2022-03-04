Лукашенко заявил, что Западу нужна война на Украине, чтобы утопить в ней РФ и Белоруссию

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Запад заинтересован в продолжении войны на Украине, чтобы утопить в ней Россию и Белоруссию. Об этом он заявил в пятницу, выступая на торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума.

"Они все сейчас вопят о прекращении войны на Украине. Это публично. Да не нужен им там мир никакой. Им нужна там война, и чем больше, тем лучше. Для того чтобы утопить Россию в этой войне, а заодно и нас. И чтобы Украина даже не шевельнулась", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент считает, что "все остальные заявления (представителей Запада - прим. ТАСС) - это просто болтовня". "Это звон для тех, кто этого не понимает. Но мы это прекрасно понимаем. И не собираемся подставляться под их хотелки или желания. Мы просто понимаем, что нам надо, как нам жить и работать", - отметил президент Белоруссии.