Глава МИД Германии не исключила введение новых санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Уже согласованные санкции против России в свете военной операции на Украине могут стать не последними. Об этом заявила в пятницу в Брюсселе глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Помимо трех уже согласованных санкционных пакетов, мы примем дальнейшие меры, которые будут нацелены на центр власти Путина", - приводит слова Бербок агентство DPA.

Президент РФ 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.