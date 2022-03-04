Совет министров Северных стран приостанавливает сотрудничество с РФ и Белоруссией

СТОКГОЛЬМ, 4 марта. /ТАСС/. Совет министров Северных стран принял в пятницу решение о приостановке сотрудничества с Россией и Белоруссией. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Совет министров Северных стран приостанавливает сотрудничество с Россией и Белоруссией. Это решение было принято в ответ на военное нападение России на Украину", - говорится в сообщении.

Это означает, что все программы, проекты и деятельность в России и Белоруссии приостановлены до дальнейшего уведомления.

Сотрудничество Совета министров Северных стран в России осуществляется с 1995 года. "Результатом этой деятельности стали сотни проектов в таких областях, как здравоохранение, окружающая среда и климат, журналистика и средства массовой информации, а также встречи представителей Северных и российских парламентариев. Целью этого сотрудничества всегда было укрепление доверия, взаимопонимания и развития в регионе", - говорится в сообщении.

Совет министров Северных стран - это межправительственный форум, созданный после Хельсинского договора. Целью является содействие сотрудничеству Северных стран. В него входят Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция.