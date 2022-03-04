МИД Чехии выразил протест в связи с ущербом, нанесенным консульству страны в Харькове

ПРАГА, 4 марта. /ТАСС/. МИД Чехии выразил в пятницу послу РФ в стране Александру Змеевскому решительный протест в связи с нанесением ущерба зданию почетного консульства республики в Харькове в результате обстрела. Об этом сообщило Чешское радио .

Как отмечается, в помещениях почетного консульства взрывной волной, в частности, выбиты окна. Консул и его помощник не пострадали. Посольство РФ в Чехии не комментирует разговор дипломатов.

МИД Чехии также выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.