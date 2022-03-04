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Военная операция на Украине

Границы соседних с Украиной стран перешли 1,25 млн человек

Из них 672 тыс. прибыли в Польшу, сообщила Международная организация по миграции

ЖЕНЕВА, 4 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 1,25 млн человек вынуждены были направиться в соседние страны вследствие обострения ситуации на Украине. Из них 672 тыс. прибыли в Польшу, 194 тыс. в Молдавию и 133 тыс. в Венгрию, сообщила в пятницу в Женеве Международная организация по миграции (МОМ).

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Согласно опубликованным ею статистическим данным, основанным на сведениях правительств соответствующих государств, по состоянию на 11:30 мск 4 марта "Украину вынуждены были покинуть" 1,25 млн человек. При этом в Польшу направились 672 тыс. человек, в Молдавию - 194 тыс., в Венгрию - 133 тыс., в Словакию - 89,6 тыс.

В МОМ подчеркнули, что границы соседних стран пересекли в том числе 78,8 тыс. человек, не имеющих украинского гражданства. Среди них - граждане 138 государств.

Организация приветствовала решение Европейского союза "предложить временную защиту тем, кто покидает Украину". Она вместе с тем обратила внимание на случаи дискриминации в отношении "граждан третьих стран", а также на проявления ксенофобии на почве расовой и этнической принадлежности. МОМ призвала государства провести надлежащее расследование и обеспечить гуманное обращение со всеми, кто "бежит от конфликта".

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