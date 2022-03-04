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Военная операция на Украине

В Грузии начали сбор крови для жителей Украины

Желающие могут пройти регистрацию на специальном сайте или позвонить на горячую линию

ТБИЛИСИ, 4 марта. /ТАСС/. Минздрав Грузии приступил к сбору крови для граждан Украины. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении на странице ведомства в Facebook.

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"Минздрав Грузии начинает регистрацию для желающих сдать кровь, чтобы помочь гражданам Украины. Заинтересованные лица могут позвонить на горячую линию 1505 или пройти регистрацию на сайте donor.moh.gov.ge", - сказано в сообщении.

После регистрации с донором свяжутся представители Минздрава и сообщат, в каком месте ему можно сдать кровь. Затем продукты крови будут направлены на Украину в качестве гуманитарной помощи, добавили в Минздраве.

Правительство Грузии в понедельник отправило на Украину 100 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, власти безвозмездно размещают в гостиницах украинских туристов, которые не могут вернуться на родину. В четверг мэрия Тбилиси сообщила, что открыла пункт сбора гуманитарной помощи, которая будет направлена в разные города Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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УкраинаГрузияВоенная операция на Украине
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