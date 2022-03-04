Шольц вновь исключил участие НАТО в конфликте на Украине

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что НАТО не собирается участвовать в боевых действиях на территории Украины. Об этом он заявил в пятницу. Его слова приводит агентство DPA .

"Мы не являемся частью военного противостояния, которое там разворачивается, и не станем ею", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.