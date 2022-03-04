Посол Украины в ФРГ выступил за создание гуманитарного коридора от Германии до Харькова

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Андрей Мельник на фоне проведения военной операции РФ на Украине выступил за создание гуманитарного коридора для обеспечения снабжения всем необходимым жителей страны. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном в пятницу интервью немецкой газете Handelsblatt .

Мельник пояснил, что Украина нуждается в еще большей поддержке, в том числе экономической. "Нам нужен гуманитарный коридор для снабжения всем необходимым из Германии через Польшу до Харькова на северо-востоке. Потому что мы видим, что после восьми дней блокады и войны почти не осталось продовольствия", - отметил дипломат, уточнив, что источники питания заканчиваются, а ТЭЦ останавливаются. "Речь идет не только о максимально быстрой доставке оружия, но и о помощи людям", - подчеркнул он.

"Нам нужно что-то вроде "Берлинского воздушного моста" 2.0, наподобие того, который существовал во время блокады Западного Берлина, но по суше. Это нужно начать прямо сейчас, иначе через несколько недель ситуация станет действительно катастрофической", - подытожил Мельник.

Вместе с тем он высказался за создание бесполетной зоны над Украиной, заметив, что большая часть разрушений вызвана ракетными обстрелами с воздуха. "Это значит, что нам наконец-то нужна бесполетная зона. И не только над крупными городами, нам нужна эта зона прежде всего над атомными электростанциями", - сказал посол. "Западу нужно проснуться", - сказал он.

При этом дипломат выразил надежду на то, что "партнеры Украины по НАТО, включая правительство Германии, предпримут смелый шаг". Однако он сказал, что решение об участии Североатлантического альянса в боевых действиях, должна принимать сама НАТО. "Мы верим в здравый смысл наших партнеров. Это решение остается за нашими партнерами и союзниками. Я верю, что в этом контексте можно найти творческое решение", - заключил Мельник.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.