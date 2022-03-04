Глава PGNiG сообщил, что Польша раньше обычного начала заполнять хранилища газом

ВАРШАВА, 4 марта. /ТАСС/. Польша начала заполнять хранилища газом раньше обычного на фоне конфликта на Украине. Об этом заявил в пятницу в программе Business w Business Insider Polska глава польской энергетической компании PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво") Павел Маевский.

Он информировал, что Польша впервые за многие годы уже в марте начала заполнять хранилища. По его словам, это связано с потенциальными трудностями из-за конфликта на Украине.

"Мы сейчас стараемся максимально заполнять хранилища", - указал он, подчеркнув, что в настоящее время хранилища заполнены на 60%. "Этот запас позволит не только польским потребителям, но и всем получателям продержаться около месяца суровой зимы", - отметил Маевский.

Он также сообщил, что страна в марте получит рекордные объемы сжиженного природного газа. "Сейчас мы значительно увеличиваем объемы поставок СПГ в Польшу, который идет к нам на танкерах из Катара и США. В марте мы примем рекордное число поставок. Будет пять танкеров, каждый по 100-120 млн куб. м газа после регазификации, которые осуществят поставки на терминал в Свиноуйсьце", - сказал он.

Как напомнил Маевский, с 2016 года, когда был запущен терминал, Польша приняла уже 150 танкеров. "Это более 17 млрд куб. м после регазификации", - сказал он.

Газ в Польше

Польша использует около 20 млрд куб. м газа в год. При этом, согласно прогнозам, спрос на газ в республике в ближайшие 10 лет вырастет на 50% - до 30 млрд куб. м уже к началу 2030-х годов. Истекающий в конце 2022 года Ямальский контракт с "Газпромом" предусматривает возможность поставок в страну до 10 млрд куб. м газа в год. В Варшаве заявляют, что нашли возможность полностью отказаться от российского газа за счет диверсификации источников поставок.

Контракты на поставки СПГ Польша заключила с США и Катаром. С 2023 года республика сможет приобретать у этих поставщиков по 9 и 3 млрд куб. м газа в год соответственно. Терминал СПГ в Свиноуйсьце пока в состоянии регазифицировать только 5 млрд куб. м газа в год, но эта инфраструктура сейчас расширяется. К декабрю 2023 года его мощность регазификации должна составить 8,3 млрд куб. м.

Также Польша планирует установить в Гданьском заливе плавучий СПГ-терминал примерно на 6 млрд куб. м газа в год. К октябрю 2022 года Польша также планирует завершить строительство трубопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с республикой через Данию. Его пропускная мощность - 10 млрд куб. м газа в год.

Среди дополнительных возможностей получения газа Польшей инфраструктурные связи с соседними странами. Это, прежде всего, газопровод Польша - Литва (GIPL), который должен быть построен к лету 2022 года.