МИД Швеции вызывал дипломата РФ после инцидента с истребителями

СТОКГОЛЬМ, 4 марта. /ТАСС/. МИД Швеции вызывал представителя посольства России после произошедшего в среду инцидента, когда российские истребители якобы нарушили воздушное пространство королевства. Об этом в пятницу в Twitter сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"В связи с нарушением Россией воздушного пространства Швеции вчера (в четверг - прим. ТАСС) в МИД был вызван представитель России. На встрече МИД резко высказался против действий России", - написала она.

Как сообщили ВС королевства, четыре российских истребителя - два Су-27 и два Су-24 - в среду якобы нарушили воздушное пространство Швеции. Инцидент был недолгим и произошел над морем к востоку от острова Готланд. Министр обороны Петер Хультквист в комментарии назвал инцидент "серьезным" и "неприемлемым", а также добавил, что королевство даст ответ по дипломатическим каналам.

Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.