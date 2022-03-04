БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) окажет дополнительную поддержку Грузии и Боснии и Герцеговине в контексте конфликта на Украине. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран альянса.

"Амбиции Кремля заключаются в воссоздании сферы влияния и [намерении] лишить страны права выбирать свой путь [развития], - утверждал он. "Министры [иностранных дел стран НАТО] обсудили необходимость поддержать партнеров, которые находятся под угрозой, в том числе Грузию и Боснию и Герцеговину", - добавил генсек альянса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.