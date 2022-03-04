Глава МИД Италии сообщил об открытии линии с РФ для эвакуации гражданских лиц с Украины

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в пятницу сообщил об открытии горячей линии с Россией "для эвакуации с Украины гражданских лиц". Об этом сообщило агентство ANSA .

"Мы открыли горячую линию с Россией для эвакуации гражданских лиц с Украины", - сказал он по окончании экстренного заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, посвященного ситуации вокруг Украины.

Министр также выступил против введения бесполетной зоны над Украиной, потому что это "напрямую вовлекло бы НАТО и спровоцировало конфликт, который имел бы разрушительные последствия для всей Европы".

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.