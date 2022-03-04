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Представители Украины на переговорах с Россией находятся во Львове

Представители Украины на переговорах с РФ Арахамия и Подоляк находятся во Львове - трансляция.

Военная операция на Украине
В НАТО ожидают, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО призывает Россию немедленно вывести войска с Украины и начать переговоры
В НАТО ожидают, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже
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