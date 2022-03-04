Представители Украины на переговорах с Россией находятся во Львове

Военная операция на Украине

В НАТО ожидают, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО призывает Россию немедленно вывести войска с Украины и начать переговоры

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