СМИ: лидер иракских хуситов ас-Садр призвал к гуманитарному перемирию на Украине

КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Влиятельный шиитский имам и политик Муктада ас-Садр, блок которого победил на досрочных парламентских выборах в Ираке, призвал к установлению гуманитарного перемирия на Украине. Об этом в пятницу сообщил иракский телеканал As-Sumaria .

"Страдания мирных жителей на Украине являются позором для всего человечества, поэтому международные организации должны требовать для них перемирия, чтобы у обеих сторон была возможность вывезти убитых и раненых, а также немедленно доставить им (мирным жителям - прим. ТАСС) продовольствие и медикаменты", - заявил ас-Садр во время пятничной проповеди.

Он также призвал российские власти пересмотреть решение о начале военной операции на Украине и вернуться к диалогу с Киевом. При этом он отметил, что причиной страдания украинцев является не только начатая Россией операция, но и политика США в этой стране.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.