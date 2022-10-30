30 октября, 16:36

Число погибших в результате двух взрывов в центре Сомали увеличилось до 104

Еще 269 человек получили ранения

ПРЕТОРИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Количество погибших в результате нападения 29 октября боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на здание Министерства образования Сомали в центре столицы страны, города Могадишо, увеличилось до 104. Об этом сообщил в воскресенье мэр столицы Ясин Мадале.

"Наряду с погибшими еще 269 человек получили ранения", - цитирует его новостной портал Somali Guardian. Ранее президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд заявил, что погибли более 100 человек.

Террористы подорвали утром в минувшую субботу возле здания министерства образования, которое находится в центре города, два начиненных взрывчаткой автомобиля. Портал сообщает, что столичные больницы сейчас переполнены пострадавшими и врачи не справляются с оказанием им экстренной помощи. 

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Сомали
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