Арестованного полицией лидера протестов в Кишиневе увезли в больницу с сердечным приступом

С наступлением темноты митинг протеста партии "Шор" закончился, его участники направились к комиссариату, куда увезли их лидеров

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Сердечный приступ случился у задержанного полицией на протесте в Кишиневе почетного председателя оппозиционной партии "Шор" Валерия Клименко. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из лидеров протестующих, депутат фракции партии "Шор" в муниципальном совете Юрий Кузнецов.

"Мы получили информацию, что у Клименко, которого скрутила полиция, случился сердечный приступ. Ему вызвали скорую помощь и увезли в больницу из комиссариата полиции Кишинева, куда его доставили вместе с другими задержанными - председателем Орхейского района Дину Цуркану, вице-президентом Орхейского района Викторе Перцу, а также мэром города Орхей Павлом Вережану", - сказал Кузнецов на брифинге у здания комиссариата, где его также допросили полицейские.

Полиция пока не комментирует эту новость.

С наступлением темноты митинг протеста партии "Шор" закончился, его участники направились к комиссариату, куда увезли их лидеров. Вокруг здания выстраиваются кордоны полиции. По информации пресс-службы полиции, ранее по подозрению в планах дестабилизировать ситуацию в Кишиневе были задержаны около 40 человек.

Днем полицейские перегородили бульвар Стефана Великого, по которому двигалась в центр города многотысячная колонна протестующих. Когда она вплотную приблизилась к кордону, отдельные группы людей пошли на прорыв, в сотрудников полиции полетели яйца. Лидеры участников акции протеста сообщили, что нападения на стражей порядка организовали внедренные властями провокаторы.

Ранее Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии, которая была создана в связи с кризисом в энергетической сфере и ситуацией на Украине, ограничила проведение акций протеста и массовых собраний. Теперь они разрешены только по выходным, продолжительность акций должна составлять не более четырех часов. После этого решения полиция разогнала палаточный городок оппозиции, который находился у стоящих рядом зданий парламента и администрации президента.