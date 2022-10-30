Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в Сеуле

По словам официального представителя Антониу Гутерриша Стефана Дюжаррика, генсек "глубоко опечален трагедией"

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш соболезнует в связи с гибелью более 150 человек в давке в Сеуле. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН выражает искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Республики Корея, желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил Дюжаррик. По его словам, генсек Объединенных Наций "глубоко опечален трагедией".

По данным южнокорейской стороны, в результате давки в столичном районе Итхэвон погибли 154 человека, в том числе 26 иностранцев из 14 стран. Это крупнейшая трагедия в Республике Корея после катастрофы парома "Севоль" в 2014 году, приведшей к гибели 304 человек. Президент страны Юн Сок Ёль объявил национальный траур.