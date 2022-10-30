Берлускони: Киев может пойти на переговоры о мире в обмен на миллиарды на восстановление

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на мирные переговоры с Россией, если вместо вооружений Запада получит миллиарды долларов на восстановление страны. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони в интервью тележурналисту Бруно Веспе, фрагменты которого опубликовала в воскресенье газета La Repubblica.
"Возможно, [Зеленский] мог бы сесть за стол переговоров, если Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь Запада, а Запад в обмен предложит миллиарды долларов на восстановление разоренных войной городов", - сказал политик, который дал интервью для новой книги Веспе.
По мнению Берлускони, с РФ не следует поднимать вопрос Крыма, но надо провести новый референдум о статусе Донбасса под мониторингом западных наблюдателей.
Зеленский 4 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В свою очередь президент РФ ранее заявил журналистам, что позиция Украины по переговорам с Россией изменилась в тот момент, когда войска РФ отошли от Киева. По его словам, в Стамбуле были достигнуты определенные договоренности и "эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы". Путин подчеркнул при этом, что российская сторона всегда открыта для переговоров.