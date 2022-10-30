30 октября, 17:05

Берлускони: Киев может пойти на переговоры о мире в обмен на миллиарды на восстановление

По мнению бывшего премьера Италии, с РФ не следует поднимать вопрос Крыма, но надо провести новый референдум о статусе Донбасса под мониторингом западных наблюдателей