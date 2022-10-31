Президент Кипра заявил, что отдает страну преемнику в лучшем состоянии, чем получал

Никос Анастасиадис считает, что его правительство способствовало восстановлению позиций республики на международной арене

НИКОСИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, покидающий пост в феврале будущего года после 10 лет пребывания у власти, полагает, что отдает страну своему преемнику, который одержит победу на предстоящих выборах главы государства, в лучшем состоянии, чем получал ее от своего предшественника, шестого президента Кипра Димитриса Христофиаса (1946-2019).

"Я считаю, что отдаю Кипр, который находится в гораздо лучшем состоянии, чем тот, который я получил", - сказал Анастасиадис в интервью журналу Insider, опубликованном в воскресенье. Глава островного государства пояснил, что считает достижениями руководимой им администрации шаги, предпринятые в экономике, девелоперских проектах развития и внешней политике. Он также считает, что его правительство способствовало восстановлению позиций Республики Кипр на международной арене.

Анастасиадис подчеркнул, что нерешенная кипрская проблема остается "открытой раной", и пообещал продолжать вносить предложения по созданию условий для возобновления здорового межобщинного диалога по кипрскому урегулированию. При этом он подчеркнул, что сохранение статуса Вароши как неприкосновенной территории до возвращения в нее потомков греко-кипрских собственников, изгнанных из этого курортного района Фамагусты в 1974 году, остается неотъемлемым условием решения кипрской проблемы.

Среди достижений своей внешней политики нынешний президент назвал развитие более тесных отношений с США и отмену американского эмбарго на поставки вооружений острову. Он также отметил и более активное участие Кипра в программах ЕС в сферах обороны и безопасности.

Анатасиадис заявил, что во время его правления были заложены основы более устойчивой экономики Кипра, рост которой, согласно прогнозам, должен составить по итогам текущего года 5,7%. Он подчеркнул, что правительству острова удается поддерживать такие показатели "при помощи постоянной диверсификации и модернизации экономической модели страны".

В области же энергетики глава государства особо отметил начало реализации проекта Euro-Asia Interconnector, который, по словам президента, "выведет Кипр на тропу новой энергетической эры". Проект, запуск которого запланирован на первую половину 2028 года, предусматривает прокладку между Израилем, Кипром и Грецией подводного кабеля постоянного тока мощностью 2 000 МВт, он позволит объединить энергосистемы различных частей света и создаст альтернативный маршрут для передачи электроэнергии как из Азии в Европу, так и наоборот.