В Аргентине назвали победу Лулы да Силвы возвращением надежды Южной Америке

После обработки 99,1% протоколов экс-президенту Бразилии оказали поддержку 50,84% избирателей

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 октября. /ТАСС/. Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер приветствовала победу Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах главы бразильского государства.

"Спасибо народу Бразилии. Спасибо другу Луле за возвращение радости и надежды нашей Южной Америке", - написала она в Twitter.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Как показала обработка 99,1% протоколов, Лулу да Силву поддержали 50,84% избирателей, а действующего президента Жаира Болсонару - 49,16%.