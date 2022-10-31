Yonhap: Южная Корея и США начали учения авиации с участием около 240 самолетов

К маневрам присоединятся представители ВВС Австралии

СЕУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Военные Республики Корея и США начали в понедельник пятидневные учения Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов, подобные по масштабу маневры ВВС не проводились на протяжении почти пяти лет. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Учения пройдут в небе над Корейским полуостровом. Сеул привлечет примерно 140 самолетов, включая истребители F-35A, F-15K и KF-16. Американская сторона задействует около 100 единиц техники, включая малозаметные истребители F-35B с базы в Японии, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18, высотный самолет-разведчик U-2 и самолет-заправщик KC-135. Таким образом, обе стороны привлекут истребители пятого поколения.

К маневрам присоединятся представители ВВС Австралии. Всего в рамках учений планируется более 1 600 самолето-вылетов.

Нынешние учения похожи на маневры Vigilant Ace, проведение которых было остановлено в 2018 году при предыдущем южнокорейском президенте Мун Чжэ Ине, стремившемуся к диалогу с КНДР. Тренировки авиации состоятся на фоне заявлений Сеула и Вашингтона, что КНДР может провести ядерное испытание.