Более 10 тыс. человек запросили убежище в Нидерландах в III квартале

Самой многочисленной группой являются сирийцы

ГААГА, 31 октября. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек подали заявки на получение статуса беженца в Нидерландах в третьем квартале этого года, что является ростом на 50% по сравнению со вторым кварталом. Об этом сообщило в понедельник Центральное статистическое бюро Нидерландов.

"В третьем квартале в общей сложности было подано 10,6 тыс. заявок, что на 3,5 тыс. больше, чем во втором квартале", - информировали в организации.

Самой многочисленной группой являются сирийцы, от которых поступило 4,6 тыс. заявок. За ними с большим отрывом следуют граждане Афганистана и Турции.

С начала проведения специальной военной операции на Украине "в Нидерланды прибыло гораздо больше украинцев", отметили в статистическом бюро. Однако они не обязаны подавать заявки на получение убежища, поскольку они автоматически имеют право на специальный статус беженцев.

Около 80 россиян запросили убежище в Нидерландах в третьем квартале этого года, что в два раза меньше по сравнению со вторым кварталом.