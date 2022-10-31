Алиев заявил, что Россия и Азербайджан констатируют позитивную динамику в отношениях

Трехсторонняя встреча в Сочи может дать хороший импульс нормализации ситуации в Закавказье, отметил президент Азербайджана

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Москва и Баку констатируют позитивную динамику двусторонних отношений. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

"Рад нашей новой встрече. Мы с вами встречались и в прошлом месяце, и в этом месяце. Имели возможность обсудить подробно наши двусторонние отношения и констатировать позитивную динамику этих отношений", - сказал он.

Трехсторонняя встреча в Сочи с участием президентов России и Азербайджана, а также премьера Армении может, как и предыдущие такие переговоры, дать хороший импульс нормализации ситуации в Закавказье, заявил президент Азербайджана.

"Сегодняшняя трехсторонняя встреча, которая последует немного позже, - это будет не первая наша встреча. По вашей инициативе такие встречи проходили и вижу, что давали очень хороший импульс процессу нормализации", - отметил Алиев.