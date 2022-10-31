Программы в рамках Союзного государства будут учитывать давление со стороны других стран

Планируется провести аудит тех программ, которые реализуются в рамках совместной деятельности в области молодежной политики, спорта, туризма для выявления наиболее эффективных и востребованных продуктов для граждан России и Белоруссии

СОЧИ, 31 октября. /ТАСС/. Реализуемые в ближайшие два года программы в рамках Союзного государства России и Белоруссии будут ориентированы на нивелирование давления со стороны других стран. Об этом сообщил в понедельник в ходе визита в "Сириус" заместитель председателя комитета Госдумы Артем Туров.

"Самая главная задача - сформировать новый пул программ и мероприятий для реализации на 2023-2024 годы в рамках нашей комиссии. Сегодня мы будем заниматься такой проектной работой, посмотрим, подведем итоги того, что было сделано в прошлом и что необходимо в первую очередь: что будет отвечать запросу молодежи, если мы говорим о молодежной политике, что будет отвечать запросу наших граждан в сфере и спорта, и нашего туризма. Сегодня будет большая открытая работа с точки зрения реализации программ, проектов на будущие годы, в чем необходимо союзному государству принимать участие и какие необходимо сформировать направления на те вызовы, которые стоят перед нашими странами, особенно сейчас в условиях санкций, давления беспрецедентного на наши страны и технологического, в том числе информационного, политического, экономического", - сообщил Туров.

Он отметил, что планируется провести аудит тех программ, которые реализуются в рамках совместной деятельности в области молодежной политики, спорта, туризма для выявления наиболее эффективных и востребованных продуктов для граждан России и Белоруссии.

"Нам надо создать те программы, которые будут помогать развиваться и бизнесу в тех или иных направлениях, и нашим гражданам самореализовываться, и, конечно, поддержать нашу талантливую молодежь. По итогам работы комиссии будем определять основные векторы работы, которые будем считать приоритетными на ближайшие два года", - резюмировал депутат Госдумы.