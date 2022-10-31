В территориальных водах Болгарии начались совместные учения ВМС "Посейдон 2022"

В маневрах принимают участие корабли и личный состав ВМС Болгарии, Румынии, Бельгии, Греции, Латвии и Турции

СОФИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Совместные болгаро-румынские противоминные учения "Посейдон 2022" начались в понедельник в территориальных водах Болгарии в районе города Бургас, на южном Черноморье страны.

Как сообщает пресс-служба Военно-морских сил Болгарии, в маневрах, которые продлятся до 5 ноября, принимают участие корабли и личный состав ВМС Болгарии, Румынии, Бельгии, Греции, Латвии и Турции. Учения направлены на повышение уровня подготовки личного состава по планированию и проведению противоминных мероприятий, обследованию мелководья, уничтожения обнаруженных боеприпасов. Оно проводится по стандартам и процедурам НАТО.

Учения "Посейдон" проводятся с 2002 года ежегодно в водах Болгарии и Румынии на ротационной основе.